Sport.quotidiano.net - Brescia, prova superata. Ha un posto tra le grandi

Sorrisi pieni in casadopo la vittoria con la Virtus Bologna. Sicuramente il punto più alto della stagione della squadra del Cidneo, anche se arrivano novità dal Giudice Sportivo. "Ammenda di Euro 1.200,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri", e a seguire: "Ammenda di Euro 1.000,00 per comportamento offensivo da parte di un giornalista seduto nella prima fila, che veniva allontanato". Sono successe diverse cose, anche se tutto si è deciso su un ingenuo fallo di Clyburn su tiro da 3 di Burnell. Peppe Poeta (nella foto)visibilmente felice e con un cerotto sul volto in sala stampa, ha avuto parole importanti: "Che dire? Siamo contentissimi, abbiamo fatto una partita di pura resilienza: la sfida che volevamo fare contro una grande squadra, sapendo che la loro difesa giocando a metà campo ci avrebbe messo in difficoltà.