Beppe Grillo sul carro funebre: "Il M5s è morto. Conte è il mago di Oz, fatevi un altro simbolo"

Roma, 3 dicembre 2024 – Alla guida di un, ma “ottimista”. Cosìsi presenta nel video, annunciato ieri con un post sibillino. L’ottimismo del co-fondatore del M5s è legato al 5 dicembre e alla votazione bis richiesta da lui stesso agli iscritti su Statuto e vincolo del tetto dei due mandati. Detto questo,dichiara senza mezzi termini che “il Movimento è”, “trasformato in un partitino progressista, con giochetti che non faceva nemmeno la Democrazia Cristiana”. Poi torna ad attaccare Giuseppedefinendolo "ildi Oz", ovvero colui che "non si fa mai trovare", raccontando di avergli mandato "cinquanta proposte" politiche ma che lui non lo ha mai accolto a Roma per discuterne, nonostante la promessa “ci vediamo una volta al mese”.accusa l’ex premier di aver "tradito e disintegrato" i valori del Movimento e gli rinfaccia di avere "una psicosi”.