Tpi.it - Beppe Grillo si rivolge ai sostenitori del M5S: “Il Movimento è morto e stramorto”

Cosa ha dettonel suo “delicato” messaggio aidel M5SIl fondatore e “garante” del5 Stelle,, ha attaccato l’ex premier e attuale leader del M5S, Giuseppe Conte, chiamandolo ripetutamente “Mago di Oz”, accusandolo di aver distrutto l’identità dei grillini. “Sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre. Vi parlo come garante e custode dei grandi valori del5 Stelle. Valori scomparsi in questi tre anni”, ha detto, parlando da un carro funebre. “Io come garante non intervenivo in nulla, tutti i miei progetti che arrivavano al mago di Oz non arrivavano perché lui non si faceva mai trovare. E i progetti erano tantissimi. Sono una cinquantina di cose meravigliose”.“Ile stra, però è compostabile”, ha aggiunto.