Vettura contro un palo L’impatto poi il fuoco | ragazzi feriti ma salvi

Escono dal parcheggio del benzinaio e si schiantanoun. E l’auto improvvisamente prende. Dramma sfiorato alle prime luci dell’alba di ieri, attorno alle 4.30, quando duedi 20 e 24 anni si stavano immettendo in via Battaglia di Cassano, non distante dal tracciato della tangenziale sud di Lodi. Per cause in fase di accertamento, l’auto è finitaune i due occupanti sono rimasti, fortunatamente non in modo grave. I due giovani sono usciti dall’abitacolo, mettendosi a distanza di sicurezza. Intanto, sul posto sono intervenuti i vigili deldi Lodi che hanno estinto le fiamme, le quali hanno però completamente distrutto la. L’ambulanza del 118 ha trasferito iall’ospedale Maggiore.