Iodonna.it - Un dono, robusto e durevole, che ispiri avventura, stile e gioia di stare insieme? E' firmato Timberland e sfoggia il celebre e intramontabile Tree Logo, simbolo di amore per la natura

Leggi su Iodonna.it

Una splendida baita di grandi tronchi in legno, immersa in un paesaggio innevato. Le ghirlande festive di abete che decorano gli interni e gli esterni. Un folto gruppo di amici che si ritrova con, per il rituale dello scambio regali. La nuova campagna Holiday diti immerge, letteralmente, in un sogno fiabesco. Un sogno sorprendente e senza tempo, il cui significato, neanche troppo nascosto, è: il regalo di Natale perfetto esiste. E piace indistintamente alle persone più diverse. Dagli escursionisti che amano la, agli sportivi. Dagli appassionati di st style e tendenze fashion, da chi va a scuola a chi lavora all’aperto. Regali di Natale2024 guarda le foto Utili e durevoli, comodi e versatili.