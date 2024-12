Lettera43.it - Tragedia del Natisone, indagati tre vigili del fuoco e un infermiere del 112

La procura di Udine ha emesso avvisi di garanzia a tredeldella sala operativa e a undel 112 per ladel fiume, avvenuta il 31 maggio scorso, in cui persero la vita Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar. Il procuratore capo Massimo Lia ha confermato all’Ansa che le indagini si concentrano sul rispetto dei protocolli di emergenza, escludendo il personale intervenuto sul luogo dell’incidente. Glisono accusati di omicidio colposo e saranno interrogati a partire dal 4 dicembre. Nel corso delle indagini, durate sei mesi, sono stati esaminati i tabulati e le registrazioni delle telefonate effettuate da Cormos al 112 mentre era intrappolata con gli amici dall’improvvisa piena del torrente.Su cosa si sono concentrate le indagini: le operazioni di soccorso sono state eseguite in modo corretto?Le verifiche si sono focalizzate sulle comunicazioni tra la centrale operativa sanitaria Sores Fvg e quella deidel, per chiarire la gestione delle fasi successive alle chiamate.