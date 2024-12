Ilgiorno.it - Tradate, la CioccoGelateria Sociale fa bene a gola e cuore

(Varese) - Nuovo punto di riferimento per i golosi: è la, creata da San Carlo Cooperativa, Denis Buosi e Irca Group, inaugurata nei giorni scorsi a. Prosegue con questa iniziativa il progetto nato nel 2023 che punta sull’inclusione lavorativa di persone con disabilità e donne vittime di violenza, offrendo loro la possibilità di un percorso lavorativo per la conquista dell’autonomia. Dopo un anno di attività dedicata al gelato, dall’altro giorno l’offerta si è ampliata con nuovi e deliziosi prodotti di cioccolato a cui è davvero impossibile resistere. Punto di partenza del progetto di inclusione l’incontro tra San Carlo Cooperativae il pasticciere Denis Buosi, la prima iniziativa la gelateria. “La Gelateria– ha detto all’inaugurazione della nuova attività Maurizio Martegani, presidente della Cooperativa San Carlo, fondata nel 1984 e una delle prime ad occuparsi dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate nei settori dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’agricoltura – ha avuto un inizio entusiasmante ma vedere il progetto evolvere nellaè ancora più gratificante e stimolante, ora siamo pronti a far conoscere l’eccellenza artigianale dei prodotti di San Carlo – Buosi anche attraverso il cioccolato e a coinvolgere sempre più le persone con disabilità e fragili in questa nuova avventura”.