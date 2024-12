Ilfoglio.it - Teheran ha rilasciato Toomaj Salehi, il rapper dissidente che aveva condannato a morte

, iliraniano che era statolo scorso aprile dal regime iraniano, è statoil primo dicembre dopo aver passato più di due anni di prigione. ”, figlio dell'Iran, è statooggi dalla prigione di Dastgerd, dopo aver sofferto 753 giorni di crudele, ingiusta e ingiustificata reclusione senza alcuna ragione o supporto legale documentato”, si legge sotto una foto condivisa oggi sul profilo Instagram diin cui il, vestito di bianco, tiene in mano un mazzo di rose bianche. Era stato arrestato nell’ottobre 2022 per aver partecipato alle proteste “donna, vita, libertà” scoppiate in tutto il paese dopo ladi Mahsa Amini:invitato gli iraniani a protestare contro il governo,pubblicato alcuni video che lo ritraevano insieme ai dimostranti per strada etrasformato la protesta in musica.