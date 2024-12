Quotidiano.net - Suspense M5s: Grillo annuncia “un delicato messaggio”

Roma, 2 dicembre 2024 – L'annuncio dell'annuncio ha già creato scompiglio. Pochi giorni prima della riapertura delle urne per la Costituente M5s, Beppeè tornato a farsi vivo sui social, pubblicando un post per convocare virtualmente amici e non, a cui si rivolgerà con una diretta video per "un": l'invito è accompagnato da un'immagine con Gianroberto Casaleggio. L'appuntamento è per domani, esattamente alle 11.03. "Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia pagina Facebook. Ho undare". Lo scrive sui suoi canali social Beppeche allega all'annuncio una foto che lo ritrae insieme a Gianroberto Casaleggio. Come sempre, quando si tratta didiventa difficile distinguere intenzioni da provocazioni.