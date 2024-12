Lapresse.it - Stellantis, Meloni: “Difenderemo occupazione e indotto”

Leggi su Lapresse.it

La presidente del Consiglio, Giorgia, commenta le dimissioni di Carlos Tavares da amministratore delegato die promette che il governo proteggerà i lavoratori del gruppo automobilistico. “Ho parlato con Elkann (John, presidente di, ndr.) che mi ha comunicato le dimissioni di Tavares, ovviamente non entro nel merito delle scelte di una grande multinazionale, credo che sia anche figlio di alcune battaglie sindacali molto forti che sono state fatte, particolarmente dai sindacati francesi e americani, perché quello italiano su questo era un po’ afono. Vedremo adesso cosa accadrà. La trattativa con il governo è sempre anche qui neutrale, vale per tutte le aziende. Noi vogliamo fare del nostro meglio per difendere i livelli occupazionali e, nel caso dell’automotive, l’, che è fondamentale.