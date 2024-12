Sport.quotidiano.net - Sarzana brilla in Europa. Borsi decisivo a Uttigen

Leggi su Sport.quotidiano.net

RSC4 RSC: Zaugg, Garcia De Lo Santos, Walther, Scheer, Rubi, Matti, Waridel, Scheidegger. All. Sascha Timo Frey HOCKEY: Corona, Illuzzi,, Rubio, Mattugini, Ortiz, Tognacca, Angeletti, De Rinaldis, Venè. All. Sergio Festa. Arbitri: Melo e Rizzotti (Francia) Marcatori: primo tempo 5’55” Schaffer, 15’22” Mattugini, 19’42” Tognacca. Secondo tempo: ’1’ 40” Garcia De Lo Santos, 4’32” Scheer, 7’ 24” De Rinaldis, 14’23”. Note: espulsioni secondo tempo 4’32” Mattugini, 6’48” Walther, 7’38” Illuzzi.(Svizzera) – L’Hockeysi fa trovare pronto al debutto in Ws Europe Cup: i rossoneri vincono 4-3 a(Svizzera) soffrendo ben due rimonte e segnando il gol partita con. Un bel passo avanti in vista del match di ritorno il 14 dicembre a