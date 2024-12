Ilrestodelcarlino.it - Sabato di sangue in via Cavedone. Accoltella l’amico dopo una lite, arrestato per tentato omicidio

Quando ha colpitoalla gola voleva ucciderlo. Ne sono convinti procura e carabinieri che, pocola violentadipomeriggio in via, hanno rintracciato eil responsabile dell’mento. Secondo gli inquirenti, dunque, le caratteristiche della ferita riportata dalla vittima e la sua collocazione in un punto ben preciso del collo, parlano chiaro. Da qui la decisione di contestare all’aggressore – un 42enne marocchino residente a Vigarano – il reato di. Un’accusa pesante, a seguito della quale lo straniero è stato accompagnato in carcere su indicazione del pubblico ministero di turno Barbara Cavallo. Nonostante il delicato punto raggiunto dalla lama, le condizioni della vittima non sono gravi. Le lesioni sono infatti superficiali e l’uomo – un operaio marocchino di 46 anni, regolare in Italia – è rimasto sempre cosciente nonostante abbia perso parecchio