Ilfattoquotidiano.it - Russia, a novembre avanzata record in Ucraina. E ora Kiev controlla solo il 30% del Donetsk

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Già a ottobre l’esercito russo segnava un’senza precedenti da oltre due anni e mezzo, in particolare nell’orientale vicino alla città di Pokrovsk. Ma è a, secondo un’analisi dell’Afp basata sui dati dell’Isw (Institute for the Study of War), che Mosca ha segnato la conquista più importante da marzo 2022: l’esercito è infatti avanzato di 725 chilometri quadrati ain. Il mese scorso le forze russe hanno guadagnato l’equivalente della superficie di Singapore, cioè più terreno rispetto a ottobre (610 chilometri quadrati) e il 90% di questo territorio (629 chilometri quadrati) si trova nella regione di, che comprende un importante snodo ferroviario e stradale.L’esercito ucrainoora meno di un terzo di quest’area, rispetto a più del 40% al 1° gennaio 2024.