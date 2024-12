Lanotiziagiornale.it - Quando il mare si alza, chi paga? La sfida delle isole del Pacifico contro gli inquinatori globali

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Non è solo una questione di sopravvivenza. Ledel, i luoghi che rischiano di sparire sotto ilgonfiato dai gas serra dei giganti industriali, hanno deciso di puntare il dito. Non con le armi, ma con la legge. Vanuatu, l’arcipelago che i modelli climatici predicono sarà sommerso entro pochi decenni, è al centro di un processo che potrebbe cambiare il modo in cui il mondo definisce il cambiamento climatico: responsabilità giuridica, non più un generico “problema globale”.La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha aperto oggi audizioni che nessuno può permettersi di ignorare. Non si tratta di una querelle accademica, ma della domanda più scomoda del nostro tempo: gli Stati che inquinano possono essere considerati legalmente responsabili dei danni climatici? La risposta, se arriverà, sarà il risultato di un’iniziativa lanciata dall’Assemblea GeneraleNazioni Unite su richiesta proprio di Vanuatu.