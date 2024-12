Lanazione.it - Piombino si conferma autentica bestia nera. In casa Fabo ora inizia a tirare aria di crisi

77 Solbat 80MONTECATINI: Benites 8, Chiera 17, Natali 3, Arrigoni 12, Klyuchnyk 11; Sgobba 22, Dell’Uomo 2, Fernandez Lang 2, Trapani, Giannozzi, Aminti ne, Mastrangelo ne. All. Barsotti. SOLBAT: Frattoni 7, Castellino 2, Cartaino 10, De Zardo 8, Onojaife 12; Nicoli 25, Forti 8, Sipala 4, Pieri 2, Ianuale 2, D’onofrio ne, Ferraresi ne. All. Signorelli. Arbitri: Gustarini e Mammola. Parziali: 24-17, 44-39, 56-62. Pronunciare la parolaora innon è più un azzardo. La maledizionecontinua, i tirrenici si impongono al PalaTagliate 77-80 al termine di una gara dai due volti e infliggono alla truppa di coach Federico Barsotti il secondo ko consecutivo in campionato. Tiene un po’ troppo ferma la palla in avvio lama non è l’unico errore che commettono i padroni diè troppo libera di correre in transizione, situazione in cui Cartaino si esalta e porta avanti la Solbat.