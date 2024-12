Ilrestodelcarlino.it - Pedalata e fiori per ricordare . Cavallaro

"Ciao Antonio resterai sempre in bici con noi!". Una foto di Antoniosorridente e un mazzo di, davanti al luogo dove giovedì il dentista è morto, vittima di un tragico incidente stradale. Ieri, gli amici del Pedale Piascistico bolognese 1986, gruppo ciclistico di cui il sessantaquattrenne faceva parte da trent’anni ormai, lo hanno ricordato con una padalata della domenica, come quelle a cui per anni e anni, settimana dopo settimana,aveva partecipato, con passione e allegria. Il gruppo ogni domenica si ritrovava per partire per le pedalate fuori porta davanti alla gelateria Capo Nord: così è stato anche ieri, ma invece di inforcare i pedali su verso le colline, gli amici sono arrivati in via della Foscherara dove, all’angolo con via Toscana,è stato travolto giovedì mattina da un camion della nettezza urbana di Hera.