Nuovo sportello Inps a Fiumicino Coronas | Un passo avanti per un territorio in continua crescita

, 2 dicembre 2024 – “Una novità importante per ile per i cittadini”: è stato inaugurato oggi lodi, alla presenza del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Un segnale importante che punta a soddisfare le esigenze dei cittadini, rendendo i servizi a loro più vicini, soprattutto per le persone più fragili. Questo perché è fondamentale che la Pubblica Amministrazione non sia vista come qualcosa di negativo, ma come quello strumento che supporta i cittadini nel corso della loro vita”. Lo dichiara in una nota stampa, Alessio, capogruppo di Forza Italia.“Dopo il taglio del nastro abbiamo tenuto una riunione nell’ufficio del Sindaco – prosegue-, insieme al ministro Zangrillo e l’onorevole Battilocchio. Al centro i temi che riguardano le linee generali per il Giubileo e il fatto cheogni anno cresce demograficamente sempre di più.