Panorama.it - Nuovi caccia russi per Tehran, possono colpire Israele

Per le forze israeliane c'è un nuovo potenziale bersaglio da tenere sotto controllo in territorioiraniano. Secondo quanto riferito dalla testata tedesca Flug Revue, laa avrebbe consegnatoall'Aeronautica militare della Repubblica islamica (Iriaf), una prima coppia dimultiruoloSukhoi Su-35se (codice Nato Franker-E), nel corso di una cerimonia strettamente riservata avvenutapresso lo stabilimento di Komsomolsk-on-Amur (Knaapo), tra il 16 e il 18 novembre. L'ordine diacquisto era stato siglato nel gennaio 2022, inizialmente per 25 unità e poi esteso a 50, e il tempotrascorso per completare i primi due esemplari conferma una relativa ma costate difficoltà dimantenere i ritmi di produzione da parte della Unitited Aircraft Corporation (Uac), ovvero ilconsorzio aerospaziale russo. Peraltro, da messaggi apparsi su Telegram, pare che questi esemplaridi aeroplano appartenessero alla commessa inizialmente prevista per l'Egitto e poi annullata sottopressione statunitense tra il 2015 e il 2018, quando al Flanker-E era interessata anche l'Indonesia.