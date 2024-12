Lortica.it - Nulla è eterno: Roma, le piramidi, il sole e l’universo

, con i suoi monumenti che sfidano il tempo, ci ricorda che anche le opere più grandiose sono destinate a cambiare, a consumarsi lentamente sotto lo sguardo inesorabile del tempo. Camminare tra le sue strade è come attraversare le pagine di un libro che il vento e gli anni continuano a sfogliare. L’Ara Pacis, per fare un esempio su tutto, e’ protetta, oggi, da una moderna teca di vetro per sottrarla all’aggressione dello smog, è un esempio di come l’umanità lotti per preservare ciò che resta della sua storia. Ma anche con tutte le nostre attenzioni, il tempo lascia comunque il suo segno.Ricordo la mia prima visita a, tanti anni fa. Monumenti come il Colosseo, il Pantheon, le terme e gli archi trionfali mi apparivano imponenti, come sepotesse scalfirli. Eppure, a distanza di decenni, tornandoci, dopo aver cresciuto i miei tre figli, ho notato come il marmo si fosse eroso, le superfici levigate, le iscrizioni meno leggibili.