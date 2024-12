Panorama.it - Netflix lancia "Senna", la miniserie dedicata al mito della Formula 1

È disponibile da pochi giorni su, la nuovache racconta la vita straordinaria di Ayrton, leggendario campione brasiliano di1. Divisa in sei episodi da 45 minuti ciascuno, la serie ripercorre la carriera e la vita personale del pilota, svelandone la complessa personalità, i successi, le delusioni e i rapporti umani più intimi.Dalla passione per i go-kart nata nella sua San Paolo natale fino al tragico epilogo alla curva del Tamburello,esplora sogni, ambizioni, rivalità, cadute e rinascite di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport. Tra gli affetti familiari, gli amori (ufficiali e segreti), gli amici e i grandi antagonisti – come il connazionale Nelson Piquet e il francese Alain Prost – il racconto restituisce un ritratto autentico di, scomparso tragicamente a soli 34 anni.