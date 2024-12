Bergamonews.it - Nessuna violazione del Daspo né accensione di fumogeni: assolto il Bocia

Bergamo. Claudio Galimberti, il, è statodall’accusa di aver violato ile aver acceso e lanciato un fumogeno prima della partita di Champions League tra Atalanta e Ajax.Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 1 anno e 8 mesi, ma il giudice ha accolto la richiesta del difensore, l’avvocato Andrea Pezzotta, ed ha emesso una sentenza di assoluzione con formula dubitativa.Di sicuro c’è il fatto che illa mattina del 27 ottobre 2020 ha preso un treno da Marotta, dove attualmente risiede, in direzione Bergamo. Sul resto degli elementi presentati dall’accusa, sono invece sorti i dubbi.Ad incastrare il capo ultras, secondo la Procura, ci sarebbero le immagini riprese dalle telecamere della videosorveglianza comunale in zona piazzale Oberdan. I frame, molto sgranati e poco chiari, mostrano un uomo con in testa un cappellino che, due ore prima del match, si allontana in direzione del palazzetto dello sport e poco dopo ritorna.