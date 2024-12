Sport.quotidiano.net - Motogp, Marquez: “Il 2025 non sarà solo tra me e Pecco. Mantengo il profilo basso”

Bologna, 2 dicembre 2024 – Marcrimane prudente. L’otto volte iridato non vede una battaglia per il mondialeracchiusaa lui e aBagnaia. Il dream team rischia di lasciare le briciole agli altri dato che Ducati viene da una stagione di sole vittorie ad eccezione di una, ad appannaggio di Aprilia. Insomma, la miglior coppia al mondo sulla miglior moto al mondo può dominare l’intera stagione, ma per Marcnoncosì, almeno per ora. C’è Jorge Martin su Aprilia, c’è Pedro Acosta su KTM: possono esserci avversari temibili. Più di ogni altroavversario principaleBagnaia e con lui il campione di Cervera sembra intenzionato a mantenere un: “Comanda lui, lavoreremo per avvicinarci” Sicuramente Marcha la chance di lottare per il titolo, sarebbe il suo nono in carriera, al pari di Vale Rossi, ma per adesso ragiona con, entrando in punta di piedi in un box dove l’autorità è Bagnaia, due volte vincitore del mondiale sulla moto rossa di Borgo Panigale.