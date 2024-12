Ilfattoquotidiano.it - Morto Helmut Duckadam, portiere-eroe della Steaua Bucarest: parò tutti i rigori della finale di Coppa Campioni 1986

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mondo del calcio piange la morte dell‘exromeno, deceduto quest’oggi all’età di 65 anni. Simbolo, indimenticabileper la sua performance indidei(attuale Champions League) nella stagione 1985-86.Il match disputato a Siviglia contro il Barcellona terminò 0-0. Perciò, per l’assegnazione del titolo, si andò ai calci di rigore.per portare alla vittoria la suafece l’impossibile: l’exfu capace di neutralizzaree quattro i tiri degli avversari, consegnando il trionfo ai suoi e finendo persino (unico tra i connazionali) nel Guinness dei Primati. Rientrato in patria davenne soprannominato per questo “Eroul de la Sevilla“, (cioèdi Siviglia), e fu poi eletto Calciatore rumeno dell’anno.