Mistermovie.it - Mister Movie | Questi buchi nella trama di Harry Potter stanno ancora facendo impazzire i fan

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Nonostante siano passati 17 anni dalla conclusione della serie di libri die 13 anni dall’ultimo adattamento cinematografico, l’universo magico creato da J.K. Rowling rimane incredibilmente vivo nei cuori dei fan. Se da un lato Warner Bros. e Rowling hanno mantenuto un approccio cauto rispetto ad altre grandi proprietà intellettuali come Star Wars e Marvel, dall’altro il franchise sta tornando lentamente alla ribalta. Con il successo del videogioco Hogwarts Legacy e l’annuncio di una serie TV targata HBO, l’eredità del giovane mago è destinata a rinnovarsi.Nel frattempo, il fandom continua a prosperare, trovando nuovi modi per analizzare e discutere l’universo di. Uno degli argomenti più dibattuti recentemente su Reddit riguarda idipiù evidenti della serie, che continuano a far storcere il naso anche ai fan più accaniti.