Abruzzo24ore.tv - Minorenne nasconde droga e aggredisce finanzieri: il gesto shock a Pescara

Leggi su Abruzzo24ore.tv

- Undi nazionalità egiziana è stato arrestato aCentrale per detenzione die aggressione a pubblico ufficiale. Durante uno dei consueti controlli antieffettuati dalla Guardia di Finanza, il giovane è stato notato mentre si inginocchiava e scavava a mani nude nei pressi di una siepe vicino alla stazione ferroviaria. Un comportamento che ha subito insospettito i baschi verdi, i quali si sono avvicinati per effettuare una verifica. Alla vista dei militari, il ragazzo si è dato alla fuga, scatenando un breve inseguimento a piedi per le vie limitrofe. Una volta raggiunto, ha reagito con violenza, sferrando calci e pugni ainel tentativo di liberarsi. Durante l’aggressione, uno degli agenti è rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso, ricevendo una prognosi di 10 giorni.