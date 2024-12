Quotidiano.net - “Mi chiedevo, riuscirà a resistere?”. Il soccorritore di Rigopiano e il salvataggio dell’ultimo sopravvissuto

Roma, 2 dicembre 2024 - Ma cosa nasce tra un salvato e un salvatore? Tra une “L’ultimodi”, come s’intitola il libro di Giampaolo Matrone, scampato alla morte nella strage del resort sul Gran Sasso, domani è attesa la sentenza in Cassazione per quella tragedia che, continuano a ripetere le famiglie delle vittime, non è stata colpa della natura. Nel libro, una cronaca delle 62 ore vissute in quella prigione di ghiaccio, il superstite racconta il momento emozionante di quando ha sentito pronunciare il suo nome, “probabilmente è la voce di Dio”, scrive. No, era quella di Rubino De Paolis del Soccorso alpino abruzzese, protagonista con i vigili del fuoco di unmiracoloso. “Fabio, il Vigile che è con noi, nel muoversi calpesta alcune tegole e G.