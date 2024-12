Spazionapoli.it - Mercato, Raspadori e non solo: super scambio Napoli-Juve

Arrivano ancora conferme sull’interesse dellantus per l’attaccante della SSCGiacomo, ma tra i due club il discorso potrebbe allargarsi ulteriormente.Manca un mese esatto all’inizio della sessione invernale di calcioe già impazzano le prime voci riguardanti quelle che possono essere le mosse della SSC. È lecito aspettarsi qualche mossa in difesa, con il futuro di Juan Jesus che sembra essere lo snodo fondamentale per un possibile colpo nella retroguardia azzurra, ma continuano a moltiplicarsi anche le voci per quanto concerne le operazioni in uscita.D’altronde, hanno fatto rumore le parole da parte di Giacomoche, di recente, ha ammesso di voler trovare una certa continuità. Minutaggio che, per ora, non è tra i più elevati (il calciatore è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti anche nell’ultima sfida contro il Torino, ndr) e che impone delle riflessione.