Quotidiano.net - Massimo Lopez investito a Roma: come sta l’attore e doppiatore

Leggi su Quotidiano.net

, 2 dicembre 2024 – Brutto episodio per: è statoda un motorino a. Ne ha dato notizia sui suoi canali social: “Faccio questo video per ringraziare veramente tutti voi, tutti quelli che mi hanno scritto, telefonato, mandato messaggi di solidarietà per sapere della mia salute a seguito dell'incidente avuto l'altra sera: sono statoda uno scooter”.ha voluto rassicurare i suoi fan, parlando delle sue condizioni di salute: “Ho avuto solo qualche piccola frattura al naso e alla mano ma per il resto è andata veramente di lusso, poteva essere anche peggio – continua nel videomessaggio – Per fortuna è andata bene, il numero di targa è stato preso, denuncia fatta; devo stare un pochino con la mano fasciata, ma stupidaggini”. Il sinistro ha avuto luogo ieri sera: fino a poche ore prima,era in scena al Teatro Olimpico, a fianco dell’amico e collega Tullio Solenghi in ‘Dove eravamo rimasti’.