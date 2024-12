Ultimouomo.com - Magic Johnson e la rivalità con Larry Bird

Pubblichiamo un estratto di “, la vita” di Roland Lazenby, uscito per 66th and 2nd e che potete acquistare qui. Buona lettura!L’attesa durò quattro lunghe stagioni. Poi, nel 1984, finalmente accadde. Due ragazzi, uno nero e uno bianco, il riflesso agonistico l’uno dell’altro, riaccesero la loronel momento ideale, anche culturalmente. Una sfida che si rivelò benefica per il basket, per l’Nba, per gli anni Ottanta e in generale per il mondo. Soprattutto, latrasarebbe riesplosa con tempismo ideale rispetto alla lunga, brutta e triste storia della discriminazione razziale in America. Molti, parlando dello Showtime, avrebbero detto che i personaggi sembravano usciti dalle pagine di una sceneggiatura di un film, che Hollywood non avrebbe potuto inventarsi una trama migliore.