Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-0, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: azzurre aggressive e in partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17?aggressiva in questo frangente, specialmente in uscita sulla pressione laterale. Lanon ha linee di passaggio pulite.14? Sarà importante capire come cambierà il piano tattico della gara. Le tedesche (che continuano a palleggiare) dovranno inevitabilmente scoprirsi, lasciando spazio in ripartenza alle.11? BONFANTINIIII. 0-1 ein vantaggiooo! Follia in disimpegno delle tedsche: Cambiaghi sfrutta l’indecisione di Linder e pesca la numero 8, fredda a ”tu per tu” di piattone destro contro Mahmutovic.9? Concede il primod’angolo Linari sullo spunto a destra di Endemann. Nulla di fatto sugli sviluppi.8? Primo tiro azzurro: ci prova d’interno sinistro Cambiaghi, dal limite: conclusione deviata e smorzata: zero problemi per Mahmutovic.