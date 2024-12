Quotidiano.net - Le serie tv su Sky e NOW in uscita a dicembre 2024

è il mese ideale per lasciarsi coinvolgere da grandi storie, in un mix perfetto di avventura, dramma e intrattenimento. Pensando a questo, il palinsesto Sky, disponibile in streaming sulla piattaforma NOW, presenta una programmazione che attraversa generi iconici e accoglie nuove stagioni molto attese diche si sono già affermate nell’immaginario collettivo. ‘Piedone Lo Sbirro’ Esce il 2, in 4 episodi. La trama segue il ritorno di Vincenzo Palmieri a Napoli dopo anni di assenza, deciso a chiudere i conti con il passato. Allievo del compianto commissario Rizzo, Palmieri è un poliziotto che rifugge le armi, preferendo approcci anticonvenzionali e umani per affrontare i casi. Tuttavia, conquistare la fiducia della sua nuova squadra non sarà semplice: dovrà dimostrare che il suo metodo, lontano dagli schemi tradizionali, è in realtà la chiave per risolvere anche i casi più intricati.