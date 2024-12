Thesocialpost.it - “L’aviaria sarà la nuova pandemia, il virus è anche nel latte”: le note del Ministero e le parole degli esperti

Leggi su Thesocialpost.it

L’influenza aviaria torna al centro del dibattito con l’allarme di alcuni, tra cui l’infettivologo Matteo Bassetti, che ha sottolineato la possibilità che H5N1 diventi la prossimaglobale. Secondo Bassetti, la diffusione delnegli Stati Uniti, con casi segnalatiin mucche da, rappresenta un segnale preoccupante.Leggi: Influenza aviaria, possibile focolaio umano negli Usa”Bassetti: “Serve un piano pandemico subito”Bassetti ha espresso preoccupazione per l’assenza di un nuovo piano pandemico in Italia. “Conche colpisce gli Stati Uniti, bisogna chiedersi se siamo pronti a gestire unaemergenza sanitaria. Non capisco come si possa ancora essere senza un piano aggiornato, dopo quello che abbiamo vissuto con il Covid”.L’infettivologo ha poi lanciato un monito sul rischio di nuove infezioni legate alla velocità con cui oggi isi diffondono a livello globale.