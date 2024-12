Ilnapolista.it - L’Atalanta è forte forte, vince anche le partite sporche (segna pure Zaniolo). La Roma a due punti dalla Serie B

Leggi su Ilnapolista.it

nelle serate meno brillanti (2-0), laè vicina allasi conferma serissima candidata allo scudetto.in una serata in cui è apparsa meno brillante, la squadra di Gasperini (questa sera squalificato) ha vinto. Ha superato 2-0 ladi Ranieri. Hato dopo aver sostituito Retegui, Lookman e De Ketelaere. Al loro posto il Gasptribuna ha fatto entrare Samardzic,e Brescianini. La rete è arrivata al 69esimo con De Roon, tiro deviato da in maniera imparabile da Celik. E poi nel finale il raddoppio diche si è vendicato dei fischi esultando come se avesseto il della vita, si è toltola maglietta. Finalmente il calcio senza politicamente corretto. Già contro Monza e Udinese i bergamaschi avevano vinto giocando sotto i gli abituali standard.