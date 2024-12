Sport.quotidiano.net - L’allenatore dei pavesi si è scagliato contro il collega: "Ha parlato tutta la partita alla mia squadra». Caja: "Una gara di grande solidità». Pansa lo attacca: "Ha offeso i miei»

Soddisfatto per la vittoria, la terza consecutiva, ma ancor di più per la prestazione della sua, Attilioanalizza la vittoria di Vigevano, in quello che era un derby personale, lui nativo proprio di Pavia. "I ragazzi sono stati bravissimi, oltre quelle che erano le mie più rosee aspettative - conferma il coach biancoblù - abbiamo lavorato bene in palestra e abbiamo affrontato 3 partite in una settimana, con rotazioni ridotte, ma laha gettato il cuore oltre l’ostacolo su un campo difficile eunache non ha mai mollato". Una prestazione solida quella di Fantinelli e compagni. "Siamo stati più tenaci di loro anche se con diversi giocatori con problemi di falli, abbiamo tenuto sempre la testa sulla. Era unaimportante e abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada".