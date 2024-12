Ilgiorno.it - Ladri in azione nel Pavese. Tre furti a segno in poche ore

Leggi su Ilgiorno.it

In due case sono entrati da una finestra, in una terza dalla porta.diversi, non solo per le modalità deima anche perché messi aquasi in contemporanea, nel pomeriggio di sabato, in tre distanti zone della provincia di Pavia. Una banda attrezzata anche con un flessibile, con cui è stata poi tagliata la cassaforte, è entrata, forzando la finestra di una camera da letto, in un’abitin via Case Basse a Pieve Porto Morone. La cassaforte era però vuota e hanno così rubato solo oggetti di bigiotteria, per un bottino magro, a fronte di notevoli danni. Hanno invece portato via due pellicce, per un valore non quantificato ma relativamente significativo, i malviventi entrati, forzando la finestra del bagno, in una casa indipendente in via Oliva a San Damiano al Colle. In via Sant’Espedito a Mortara ihanno invece forzato prima il cancelletto esterno e poi la porta d’ingresso principale: messe tutte le stanze a soqquadro, hanno trovato e rubato circa 300 euro in contanti.