Juventus beffata con merito | a Lecce tante assenze tra queste gioco e personalità

Rimaneggiata, sì, ma con una rosa comunque forte e nettamente superiore al: laconsperava comunque di cambiare marcia e tornare alla vittoria dopo due scialbi 0-0 comunque contro avversarie come Milan e Aston Villa, invece puntualmente arriva un pareggio, l’ottavo in quattordici partite di Serie A a fronte di sei vittorie e di un’imbattibilità che però adesso comincia a stare stretta. E dunque, sesto posto e pareggite per una Juve imbrigliata anche al Via del Mare, dove i padroni di casa giocano un secondo tempo d’altri tempi, di grandecome vuole Giampaolo e anche di qualità, e alla fine riescono a pareggiarla in pieno recupero con Rebic, il cui atteggiamento dal suo ingresso in campo è manifesto della nuova gestione tecnica, che in pochi giorni ha già inciso tanto.