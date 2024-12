Joe Biden e la grazia concessa al figlio Hunter | i precedenti di Trump e Clinton

Leggi su Open.online

Il presidente americano Joeha concesso lapresidenziale al, accusato di frode fiscale e possesso illegale di armi da fuoco, reati per i quali rischiava circa 25 anni di carcere. Nel motivare la sua decisione, Joeha sostenuto che fosse stato processato a livello politico e «trattato in modo diverso» rispetto ad altri casi simili. Di fatto, smentisce se stesso, in quanto in passato aveva assicurato di non intervenire nei confronti del. Una promessa non mantenuta che viene usata per contestare il suo operato, in particolare da parte di Donald, che lo accusa di aver compiuto un abuso. Non è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti concede laa un parente, anche se c’è un particolare che crea di fatto un precedente.Parlando di presidenti recenti e particolarmente noti, possiamo citare lada Donalda Charles Kushner, padre del marito di Ivankae futuro ambasciatore americano a Parigi, condannato nel 2005 per evasione fiscale e altri reati (ad esempio, aveva assunto una prostituta per sedurre e incastrare suo cognato), scontando una pena di due anni nel carcere di Montgomery, in Alabama.