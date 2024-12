Zon.it - Inaugurato a Pellezzano il “Presepe della Misericordia” di Montevergine

Leggi su Zon.it

– In un’atmosfera ricca di spiritualità e magia natalizia, si è svolta ieri sera l’inaugurazione del suggestivo “”, opera concessa dall’Abbazia di. All’evento, in rappresentanza del celebre Santuario campano, meta ogni anno di migliaia di pellegrini, era presente l’Abate Riccardo Luca Guariglia O.S.B.Un evento di grande spiritualitàLa cerimonia, arricchita dalla presenza dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, ha rappresentato un importante momento di fede e di unione per la comunità. Tra gli ospiti d’onore, anche il Sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, e la Vicesindaca di Salerno, Paky Memoli, insieme ai Consiglieri regionali Luca Cascone e Andrea Volpe, che hanno presenziato con entusiasmo alla presentazione.