Il festival delle Buone Notizie | la seconda edizione è un successo

In uno scenario sempre più complesso e preoccupante come quello attuale: guerre, crisi climatica, violenza di genere, giustizia sociale e chi più ne ha, più ne metta, per un futuro migliore (si spera!) è arrivato il primo live show di goodnews in Italia a Bergamo, intitolato” Il”.Con la, dedicata agli under 30, la prima è andata in scena l’anno scorso, leanche quest’anno arrivano davvero copiose e innovative. Ilsi è appena concluso sabato 30 novembre all’interno degli spazi di Grès art 671 in via San Bernardino 141 dando vita a 7per 7 ospiti di eccezione.Grande partecipazione da parte di oltre 500 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, che hanno condiviso giochi/ interattività e fiumi di pop-corn.