Iltempo.it - I lupi si moltiplicano, intorno alla Capitale spunta un terzo branco

Non c'è solo ildel Presidente Sergio Mattarella, che entra ed esce dTenuta. Dopo i nove esemplari di Castelporziano e ildi Castel Di Guido, ecco quello di Fregene. Proprio così. Veri e propri «di mare», di cui possiamo mostrarvi alcuni scatti catturati dalle fototrappole del Wwf. Ma in trappola, stavolta, non c'è il superpredatore, bensì il litorale romano. Con nove esemplari «presidenziali» a Sud e due branchi a Nord, il lupo cinge d'assedio Ostia e Fiumicino e l'associazione ambientalista non può che intensificare il monitoraggio della specie. Per ora, però, solo un maschio deldi Castel Di Guido ha un radiocollare attraverso il quale è possibile geolocalizzarne gli spostamenti. E il Gps racconta che quell'individuo - e probabilmente il gruppo stesso lasciano di rado i circa duemila ettari della tenuta comunale.