Inter-news.it - Giuntoli: «Scudetto? L’obiettivo della Juventus è il quarto posto!»

Leggi su Inter-news.it

Cristianoha ribadito che, nella stagione di Serie A 2024-2025, sia quello di arrivare tra le prime quattro.LE DICHIARAZIONI – Cristiano, ds, ha riferito a Sky Sport le ambizionisocietà bianconera per quest’annata: «Per noi è un anno particolare, con tantissime assenze. Ci stiamo aggrappando alle qualità di un gruppo di calciatori che stanno facendo bene. Il nostro obiettivo è di stare nelle prime quattro, siamo anche contenti di come sta andando. Abbiamo preso un allenatore nuovo, con delle idee nuove, un modo di pensare calcio differente».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «è il!»)© Inter-News.