Giornata internazionale delle persone con Disabilità CNDDU | progetto #inclusivitàinmovimento 

Pubblichiamo il comunicato stampaa propositoIniziative e le riflessioni sullaconmediante il“#inclusivitàinmovimento” Iniziative e riflessioni sullacon“#inclusivitàinmovimento” Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina Diritti Umani, in occasione dellacon, celebrata ogni anno il 3 dicembre dal 1992 dalle Nazioni Unite, con l’intento di sensibilizzare la società civile sul tema dellae l’urgenza di interventi volti all’inclusività in ogni settore della vita sociale ed economica, propone una serie di riflessioni e iniziative in merito. Siamo consapevoli che oggi ladebba essere considerata un’occasione di confronto per riconoscere il valore della diversità.