Gaza punto di non ritorno | ucciso operatore di Save the Children Onu e Msf | Apocalisse Ospedali senza forniture via i pazienti

Israele prosegue con i bombardamenti nella Striscia di, ma la popolazione è allo stremo, così come gli operatori umanitari e Onu.Nella Striscia disi è aldi non. A Khan Younis è statoundiThe. Neglimancano farmaci ed attrezzature ed il personale è costretto a mandare via i. Mancano antibiotici e antidolorifici anche per i bambini. Non c’è cibo a sufficienza per iricoverati ed è sempre più difficile fornire acqua potabile.di nondithe. Onu e Msf: “, via i” (ANSA FOTO) – Notizie.com“È con profonda tristezza che confermiamo – ha dichiarato Inger Ashing, Ceo ditheInternational – che un membro del nostro staff è statosabato 30 novembre in un attacco aereo israeliano a Khan Younis.