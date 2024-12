Ilrestodelcarlino.it - Gadda: "Partita sporca, difficile, scorbutica: punti pesanti"

Massimoa fine match evidenzia il terzo successo consecutivo dell’Ancona, conquistato da una squadra cresciuta, che dimostra di saper soffrire e lottare per portare a casaper la classifica: "Un risultato importantissimo, in una, che abbiamo vinto meritatamente – attacca il mister –. Abbiamo fatto un grosso primo tempo. E nel secondo abbiamo controllato bene gli avversari. Nel primo tempo abbiamo regalato loro una palla gol su una disattenzione, ma per il resto una vittoria meritata. Mi sono piaciute molto la convinzione e la sicurezza con cui i ragazzi hanno giocato, quelle che avevamo perso un po’ di tempo fa e che stiamo ritrovando. Andiamo avanti. Abbiamo rimediato a una situazione che s’era messa, adesso dobbiamo continuare".