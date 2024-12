Panorama.it - Gabriella Ferri, una storia italiana

Leggi su Panorama.it

è stata una delle icone indiscusse della musica. La sua voce unica ed una presenza carismatica hanno incantato il pubblico per quattro decenni. A vent’anni dalla sua morte Elena Bonelli, “La voce di Roma”, ricostruisce la sua vita straordinaria, dall’infanzia trascorsa nel popolare quartiere di Testaccio alle fatiche e alle trionfanti performance teatrali. E’ laa raccontarsi in prima persona e a ricostruire il fermento culturale che attraversò il nostro paese a partire dagli anni Sessanta, tra cambiamenti sociali e rivoluzione musicale.«Il mio rapporto connasce quando avevo nove anni e avendo ricevuto le musicassette in regalo da papà con le sue canzoni avevo imparato tutto il repertorio a memoria. Quel patrimonio mi è rimasto dentro e nel 2013 ho deciso di rendere omaggio acon lo spettacolo “Elena, Nannarella e” e poi di nuovo “Magnani –, vite da romanzo” e poi di nuovo “Era”».