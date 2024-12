Lanazione.it - Fausto Livi, la grande voce del motorsport

Una carriera lunga oltre trent’anni, una passione per i motori (e per la comunicazione) diventata una professione: speaker di rally. È la storia di, uno dei più noti conduttori di questo tipo di manifestazioni. Esuberante ma sempre preciso e attento ai dettagli: qualità che lo rendono un professionista ineguagliabile. Un vero fuoriclasse. Chiamato e apprezzato un po' in tutto il Belpaese, tra rally, altre gare sportive ed eventi collaterali.ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo delle radio da giovanissimo, quando aveva appena 15 anni. Proprio quel mondo gli ha dato la possibilità di mettersi alla prova, di sperimentare, di imparare. Di farsi le ossa, professionalmente parlando, e la sua gavetta. «La radio mi ha insegnato tanto - ammette- sei solo tu e il microfono, senza nessuno davanti (almeno ai miei tempi).