Lopinionista.it - “Extra Cuoca”, Concorso Nazionale 2024: la “Sfida ai fornelli”. Finale il 3 dicembre a Perugia

– È in programma per martedì 3all’Università dei Sapori di, la “aitra le ventotto cuoche professioniste che si contenderanno il titolo di vincitrici della quarta edizione del– Il talento delle donne per l’oliovergine di oliva”.La coinvolgente competizione, che si prefigge di valorizzare sia il valore e il talento delle donne in cucina, sia la qualità dell’oliovergine d’oliva italiano e l’eccellenza dei territori in cui è prodotto, è riservata alle professioniste della ristorazione ed è promossa dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’AssociazioneDonne dell’Olio APS, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi) e con il programma televisivo Agrisapori.