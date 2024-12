Tvzap.it - Edoardo Bove, l’esperto rompe il silenzio: come sta

è stato colto da un malore in campo al minuto 17 durante Fiorentina-Inter. Dopo la paura in campo, il giocatore è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Careggi di Firenze, dove è stato sedato ricoverato. Questa mattina il calciatore è stato estubato ora è sveglio e lucido. Nella giornata di oggi è atteso un nuovo bollettino medico. Malore per sta Tanto spavento, ma ora il peggio è passato. ha passato bene la notte e, secondo quanto filtra, è stato estubato. Il calciatore è sveglio, lucido, risponderebbe alle domande, e ha parlato con i familiari. Nella giornata di oggi è atteso un nuovo comunicato della Fiorentina, congiunto con l'ospedale Careggi, sulle sue condizioni.