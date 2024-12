È morta a 104 anni la partigiana Iole Mancini l’ultima sopravvissuta della prigione di via Tasso

Leggi su Open.online

È riuscita a raggiungere i 104, nonostante la morte per mano nazifascista l’abbia sfiorata diverse volte durante la sua attività da staffetta. Oggi, 2 dicembre, se n’è andata. E insieme a lei, si è spento un pezzo di memoriaResistenza. «Ciao, ci mancherai da morire», è il saluto che l’Anpi dedica adi via. Nelle grinfie dei suoi carcerieri, protesse fino allo stremo suo marito, Ernesto Borghesi, anche lui partigiano nei Gruppi di azione patriottica, i Gap. Combatterono insieme i nazifascisti nella Roma occupata. Nel libro Un amore partigiano scritto con Concetto Vecchio,ha raccontato la sua reclusione in via: «Priebke mi torturò, ma non tradii mai il mio amore partigiano». La staffetta venne interrogata più volte dal boia delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke, ma non cedette mai alle pressioni e alle torture, riuscendo a proteggere suo marito Borghesi e gli altri compagni partigiani sfuggiti alla cattura degli occupanti.