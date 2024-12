Tarantinitime.it - Droga in casa, arrestato 24enne

Tarantini Time QuotidianoSabato scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, durante un servizio straordinario di controllo del territorio, con la finalità di contrastare il fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, specialmente tra i più giovani, hanno tratto in arresto undel posto, presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perchè trovato conin. Il giovane, già noto alle forze di polizia, aveva occultato, presso la sua abitazione, circa 400 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo hascisc, nonché materiale vario per il confezionamento, che grazie ad un’accurata perquisizione è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro.La sostanza stupefacente, nello specifico, è stata inviata al laboratorio analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto, per i successivi accertamenti qualitativi e quantificativi.